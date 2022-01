Gran Bretagna, Johnson annuncia fine Green Pass e lavoro a distanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La decisione sarà presa oggi, ma è stata anticipata dal premier durante il dibattito in Parlamento. Boris Johnson rallenterà le restrizioni anti Covid a partire dal prossimo 26 gennaio. 'Grazie ai ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La decisione sarà presa oggi, ma è stata anticipata dal premier durante il dibattito in Parlamento. Borisrallenterà le restrizioni anti Covid a partire dal prossimo 26 gennaio. 'Grazie ai ...

Corriere : L’Oms sulla Gran Bretagna: «Sembra che la fine della pandemia non sia troppo lontana» - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - borghi_claudio : Capito per caso su @OttoemezzoTW e c'è CRISANTI che spara il solito dato quotidiano farlocco ovvero che la gran Bre… - forzajuve74 : RT @dottorbarbieri: ???????? Covid: Johnson annuncia la revoca del #greenpass in Gran Bretagna. Via smart working e mascherine. - RitaCrocifoglio : RT @dottorbarbieri: ???????? Covid: Johnson annuncia la revoca del #greenpass in Gran Bretagna. Via smart working e mascherine. -