Gracia De Torres mostra la pancia piena di smagliature: “Perderò tanti lavori” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli da meno di due mesi e ancora una volta trova il coraggio di mostrare la verità, quella della sua pancia dopo il parto. La modella non ha più la pancia perfetta ma non è solo l’assenza di addominali, quelli possono tornare. Gracia De Torres ha il ventre pieno di smagliature ma lei va ben oltre l’estetica e in quei segni vede l’albero della vita. Sa che mostrando lo scatto della sua pancia forse perderà vari lavori futuri, sa che la sua pancia è diventata una mappa del tesoro e che per altri sarà brutta ma sa anche che alla società manca la realtà, il coraggio di mostrarla. Gracia De ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Deè diventata mamma di due gemelli da meno di due mesi e ancora una volta trova il coraggio dire la verità, quella della suadopo il parto. La modella non ha più laperfetta ma non è solo l’assenza di addominali, quelli possono tornare.Deha il ventre pieno dima lei va ben oltre l’estetica e in quei segni vede l’albero della vita. Sa chendo lo scatto della suaforse perderà varifuturi, sa che la suaè diventata una mappa del tesoro e che per altri sarà brutta ma sa anche che alla società manca la realtà, il coraggio dirla.De ...

Advertising

occhio_notizie : Gracia De Torres e la foto dopo il parto: ''Perderò tanti lavori, ma la bellezza non è solo esteriore''… - telodogratis : Gracia De Torres e la foto della pancia dopo il parto: “Perderò tanti lavori, ma la bellezza non è solo esteriore” - DonnaGlamour : Gracia De Torres mostra il pancione dopo il parto per lanciare un messaggio - zazoomblog : Gracia de Torres: “Perché mostro la mia pancia anche se perderò lavori” - #Gracia #Torres: #“Perché #mostro - ParliamoDiNews : Gracia de Torres: `Perché mostro la mia pancia, anche se perderò lavori` #gracia #torres #perché #mostro #pancia… -