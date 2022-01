GLI ULTIMI GIORNI DEL CULTO COVID (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sarà carino, gente. Raramente accade la caduta di un CULTO della morte. Ci saranno lamenti e stridore di denti, chiacchiere fanatiche incoerenti, cancellazione di massa di tweet imbarazzanti. Ci sarà un vero e proprio tsunami di disperate razionalizzazioni, faticose negazioni, spudorati tentativi di modificare le responsabilità e altre forme di copertura del culo, mentre improvvisamente gli … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sarà carino, gente. Raramente accade la caduta di undella morte. Ci saranno lamenti e stridore di denti, chiacchiere fanatiche incoerenti, cancellazione di massa di tweet imbarazzanti. Ci sarà un vero e proprio tsunami di disperate razionalizzazioni, faticose negazioni, spudorati tentativi di modificare le responsabilità e altre forme di copertura del culo, mentre improvvisamente gli … proviene da Database Italia.

