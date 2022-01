Gli arbitri si rimangiano le scuse al Milan: mai fatte ufficialmente, non creiamo precedenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scusarsi, noi? Gli arbitri? Ma quando mai… A quanto pare non è vero che l’Aia si sia scusata con il Milan per l’errore del povero arbitro Serra. Non ufficialmente, almeno. Perché – e questo è il colpo di grazia su una vicenda che solo il calcio italiano poteva produrre – sarebbe un precedente: gli arbitri rischierebbero di doversi scusare con tutti, sempre, ogni maledetta domenica. Per par condicio. Scrive Tuttosport, che “voci su delle presunte scuse ufficiali erano circolate già nella serata di lunedì, ma queste non sarebbero mai arrivate”. L’Aia ha puntualizzato che non è stata formulata nessuna scusa ufficiale a nome dell’associazione. E che – attenzione, perché questa è pura avanguardia – Andrea Gervasoni, vice commissario della CAN A e B e numero due di Gianluca Rocchi “si è unito unito al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scusarsi, noi? Gli? Ma quando mai… A quanto pare non è vero che l’Aia si sia scusata con ilper l’errore del povero arbitro Serra. Non, almeno. Perché – e questo è il colpo di grazia su una vicenda che solo il calcio italiano poteva produrre – sarebbe un precedente: glirischierebbero di doversi scusare con tutti, sempre, ogni maledetta domenica. Per par condicio. Scrive Tuttosport, che “voci su delle presunteufficiali erano circolate già nella serata di lunedì, ma queste non sarebbero mai arrivate”. L’Aia ha puntualizzato che non è stata formulata nessuna scusa ufficiale a nome dell’associazione. E che – attenzione, perché questa è pura avanguardia – Andrea Gervasoni, vice commissario della CAN A e B e numero due di Gianluca Rocchi “si è unito unito al ...

Non solo le lacrime di Serra in Milan - Spezia: ecco perché i nuovi arbitri stentano L'ennesima bufera si abbatte sulla Serie A per un arbitraggio. Gli errori commessi in Milan - Spezia dal fischietto Marco Serra sono lo specchio di un'enorme crisi ...per l'Associazione Italiana Arbitri,...

