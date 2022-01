Gkn, firmato l’accordo sulla riconversione industriale. “C’è la garanzia di continuità occupazionale anche per lavoratori in appalto” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al ministero dello Sviluppo economico è stato sottoscritto l’accordo quadro sul percorso per la riconversione industriale dello stabilimento di Campi Bisenzio ex Gkn, ora passato alla Qf Spa dell’imprenditore Francesco Borgomeo. l’accordo raggiunto tra azienda e sindacati prevede un iter di reindustrializzazione condiviso, finalizzato a rilanciare il sito produttivo e garantire la salvaguardia occupazionale, fa sapere il Mise. Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia e Silvia Spera, Area Politiche Industriali per la Cgil nazionale, ricordano che l’accordo è stato “reso possibile dopo mesi di lotta e di resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori e dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al ministero dello Sviluppo economico è stato sottoscrittoquadro sul percorso per ladello stabilimento di Campi Bisenzio ex Gkn, ora passato alla Qf Spa dell’imprenditore Francesco Borgomeo.raggiunto tra azienda e sindacati prevede un iter di reindustrializzazione condiviso, finalizzato a rilanciare il sito produttivo e garantire la salvaguardia, fa sapere il Mise. Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia e Silvia Spera, Area Politiche Industriali per la Cgil nazionale, ricordano cheè stato “reso possibile dopo mesi di lotta e di resistenza delle lavoratrici e deie dopo la ...

Advertising

petergomezblog : RT @fattoquotidiano: Gkn, firmato l’accordo sulla riconversione industriale. “C’è la garanzia di continuità occupazionale anche per lavorat… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Gkn, firmato l’accordo sulla riconversione industriale. “C’è la garanzia di continuità occupazionale anche per lavorat… - fattoquotidiano : Gkn, firmato l’accordo sulla riconversione industriale. “C’è la garanzia di continuità occupazionale anche per lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn firmato Gkn, firmato l'accordo per la reindustrializzazione 1 - - > ROMA - Un accordo quadro sulla reindustrializzazione della ex Gkn, oggi QF, è stato siglato a Roma al ministero dello Sviluppo Economico. La trattativa al mise è durata 9 ore. "È stata ...

Vertenza MT Logistica, lavoratori e Usb incontrano il Ministro Orlando ... come quello multi servizi (firmato da CGIL,CISL e UIL con mini tabellari da 5 euro l'ora) anche ... come quella presentata dai lavoratori GKN. Di una legge sugli appalti che vada a scardinare questo ...

Gkn, firmato l’accordo sulla riconversione industriale. “C’è la garanzia di continuità… Il Fatto Quotidiano Ex Gkn: firmata ipotesi di accordo quadro su tempi e modalità del processo di reindustrializzazione Ci sono volute nove ore di trattativa per Fiom assieme alla Rsu Ex Gkn, oggi QF, per arrivare all’ipotesi di ... Le parole del Collettivo di fabbrica: "Firmato accordo quadro al Mise su chiarezza, ...

Ddl delocalizzazioni, il no Rsu e giuristi. Sei mesi di assemblea permanente alla ormai ex Gkn Per l’ Rsu Gkn è una bocciatura. " Si continua a ribadire con questo nuovo ddl ciò che abbiamo già capito: lo Stato e il Governo di questo paese non hanno nessuna intenzione seria di dotarsi di strume ...

1 - - > ROMA - Un accordo quadro sulla reindustrializzazione della ex, oggi QF, è stato siglato a Roma al ministero dello Sviluppo Economico. La trattativa al mise è durata 9 ore. "È stata ...... come quello multi servizi (da CGIL,CISL e UIL con mini tabellari da 5 euro l'ora) anche ... come quella presentata dai lavoratori. Di una legge sugli appalti che vada a scardinare questo ...Ci sono volute nove ore di trattativa per Fiom assieme alla Rsu Ex Gkn, oggi QF, per arrivare all’ipotesi di ... Le parole del Collettivo di fabbrica: "Firmato accordo quadro al Mise su chiarezza, ...Per l’ Rsu Gkn è una bocciatura. " Si continua a ribadire con questo nuovo ddl ciò che abbiamo già capito: lo Stato e il Governo di questo paese non hanno nessuna intenzione seria di dotarsi di strume ...