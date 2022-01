Giustizia: Senato approva risoluzione maggioranza su relazione Cartabia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - L'Aula del Senato ha approvato la relazione di maggioranza, dando il via libera alla relazione di ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sull'amministrazione della Giustizia. 195 voti a favore, 25 contrari e due astenuti. Bocciate le risoluzioni di Fdi e quella del Misto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - L'Aula delhato ladi, dando il via libera alladi ministro della, Marta, sull'amministrazione della. 195 voti a favore, 25 contrari e due astenuti. Bocciate le risoluzioni di Fdi e quella del Misto.

MattiaGallo17 : RT @SenatoStampa: Con 195 voti favorevoli, 25 contrari e due astensioni, Assemblea approva la proposta di risoluzione n. 3 della maggioranz… - VeraNotizia : Cartabia: processi lunghi un vulnus, sforzo per più risorse Organizzazione e capitale umano «sono la condizione di… - SenatoStampa : Con 195 voti favorevoli, 25 contrari e due astensioni, Assemblea approva la proposta di risoluzione n. 3 della magg… - Luca87874058 : RT @londadichico: ??#ChicoForti: #Cartabia,non dimenticato,in attesa risposta Usa (ANSA) - ROMA, 19 GEN - 'Non ci siamo dimenticati, e' una… - massidanu : RT @londadichico: ??#ChicoForti: #Cartabia,non dimenticato,in attesa risposta Usa (ANSA) - ROMA, 19 GEN - 'Non ci siamo dimenticati, e' una… -