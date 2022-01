Giustizia: ok Senato a risoluzione maggioranza su Cartabia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Aula di palazzo Madama ha approvato con 195 voti favorevoli, 25 contrari e 2 astenuti, la risoluzione di maggioranza sulla relazione del Ministro della Giustizia Marta Cartabia sull'amministrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Aula di palazzo Madama ha approvato con 195 voti favorevoli, 25 contrari e 2 astenuti, ladisulla relazione del Ministro dellaMartasull'amministrazione ...

Advertising

Luisella49 : RT @SenatoStampa: Con 195 voti favorevoli, 25 contrari e due astensioni, Assemblea approva la proposta di risoluzione n. 3 della maggioranz… - iconanews : Giustizia: ok Senato a risoluzione maggioranza su Cartabia - fmarengo5912 : RT @SenatoStampa: Con 195 voti favorevoli, 25 contrari e due astensioni, Assemblea approva la proposta di risoluzione n. 3 della maggioranz… - magdulka64 : RT @FreeChicoForti: Chico Forti:Cartabia,non dimenticato,in attesa risposta Usa (ANSA)19GEN 'Non ci siamo dimenticati,e' una persona che vi… - daniele19921 : RT @londadichico: ??#ChicoForti: #Cartabia,non dimenticato,in attesa risposta Usa (ANSA) - ROMA, 19 GEN - 'Non ci siamo dimenticati, e' una… -