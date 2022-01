Giuntoli su Zerbin: “Il Napoli lo segue con grande interesse” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alessio Zerbin osservato speciale di Cristiano Giuntoli e del Napoli, il calciatore è in prestito al Frosinone in Serie B. L’attaccante è arrivato a titolo temporaneo in ciociaria, senza nessun diritto di riscatto. Quindi il Napoli può fare anche un ragionamento sul futuro di Zerbin, giocatore prelevato giovanissimo dal Gozzano e che ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Dopo vari prestiti Zerbin si sta mettendo in evidenza con il Frosinone, squadra con cui sta avvenendo la maturazione. “Sta offrendo un eccellente rendimento. La società lo segue con attenzione, speriamo che continui così” queste le parole di Cristiano Giuntoli su Alessio Zerbin, riportate dal portale linchiestaquotidiano. In questa stagione Zerbin ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alessioosservato speciale di Cristianoe del, il calciatore è in prestito al Frosinone in Serie B. L’attaccante è arrivato a titolo temporaneo in ciociaria, senza nessun diritto di riscatto. Quindi ilpuò fare anche un ragionamento sul futuro di, giocatore prelevato giovanissimo dal Gozzano e che ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Dopo vari prestitisi sta mettendo in evidenza con il Frosinone, squadra con cui sta avvenendo la maturazione. “Sta offrendo un eccellente rendimento. La società locon attenzione, speriamo che continui così” queste le parole di Cristianosu Alessio, riportate dal portale linchiestaquotidiano. In questa stagione...

