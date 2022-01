Giulia Carnevale | chi è la figlia di Paola Perego? Età | fidanzato | marito | figli | lavoro | Instagram

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), ladi, ha reso la celebre conduttrice nonna per la seconda volta! La moglie di Lucio Presta, attualmente impegnata insieme alla collega Simona Ventura nel programma della domenica Citofonare Rai 2, non frena di certo l’emozione su, dove ha postato ben due scatti della neonata insieme alla giovane mamma....

Gioia senza fine per Paola Perego, nonna bis . A tre anni dall'arrivo di Pietro, è nata la piccola Alice, la secondogenita die del compagno Filippo Giovannelli, e la conduttrice è già pazza di lei. A dimostrarlo lo sguardo incantato di fronte alla figlia e alla nipotina, immortalate in ospedale dove la ...Gioia senza fine per Paola Perego, nonna bis. A tre anni dall'arrivo di Pietro, è nata la piccola Alice, la secondogenita di Giulia Carnevale e del compagno ...Dopo Pietro, che ha da poco compiuto tre anni, è arrivata una bella bimba. La famiglia si allarga e la conduttrice esulta. Giulia, avuta trent'anni fa con il suo primo marito, l'ex calciatore Andrea C ...