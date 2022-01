Giornata storica per Monreale, uscirà presto dal dissesto finanziario (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Monreale – Si avvia a conclusione la procedura del dissesto finanziario del Comune di Monreale . Stamane è stata trasmessa al sindaco Alberto Arcidiacono la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno , con la quale si notifica che la Commissione per la stabilità (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– Si avvia a conclusione la procedura deldel Comune di. Stamane è stata trasmessa al sindaco Alberto Arcidiacono la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno , con la quale si notifica che la Commissione per la stabilità (live.it)

Advertising

XboxItalia : Oggi è una giornata storica. Siamo felici di annunciare che i franchise famosi in tutto il mondo, oltre che il tale… - carlosibilia : Domani sarà una giornata storica per tutti i cittadini che chiedono un ambiente pulito e un mare senza plastica.… - M5S_Europa : Domani sarà una una giornata storica: entra in vigore in #Italia la direttiva che vieta l'uso di oggetti di… - monrealeatoday : Giornata storica per Monreale, uscirà presto dal dissesto finanziario - - GiannettiMarco : RT @XboxItalia: Oggi è una giornata storica. Siamo felici di annunciare che i franchise famosi in tutto il mondo, oltre che il talentuoso p… -