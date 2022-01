Gianni Morandi: “Forse senza mano bruciata niente telefonata Jovanotti e niente Festival” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Può un incidente favorire un successo? Forse sì, se la persona ‘incidentata’ si chiama Gianni Morandi… “senza quell’incidente con il fuoco e la mia mano bruciata, non sarei andato all’ospedale, non avrei ricevuto la telefonata preoccupata di Jovanotti, lui non mi avrebbe proposto di cantare al suo posto ‘L’allegria’ e poi Forse non sarebbe nato il brano ‘Apri tutte le porte’ che ora porto sul palco dell’Ariston, Forse l’idea di Sanremo non ci sarebbe proprio stata…”, ragiona Gianni Morandi durante la conferenza stampa dal teatro Duse di Bologna dove questa sera si esibirà in concerto, a una decina giorni dalla partecipazione al ‘Festival di Sanremo’. “Si tratta di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Può un incidente favorire un successo?sì, se la persona ‘incidentata’ si chiama… “quell’incidente con il fuoco e la mia, non sarei andato all’ospedale, non avrei ricevuto lapreoccupata di, lui non mi avrebbe proposto di cantare al suo posto ‘L’allegria’ e poinon sarebbe nato il brano ‘Apri tutte le porte’ che ora porto sul palco dell’Ariston,l’idea di Sanremo non ci sarebbe proprio stata…”, ragionadurante la conferenza stampa dal teatro Duse di Bologna dove questa sera si esibirà in concerto, a una decina giorni dalla partecipazione al ‘di Sanremo’. “Si tratta di una ...

