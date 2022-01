Gianluca Cofone si racconta: “Difficile abbattere stereotipo su chi è affetto da nanismo acondroplatico. Ma l’ignoranza è peggio della mia condizione” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da Nano Cafone alle commedie con Siani e Proietti. Gianluca Cofone si racconta. In una lunga intervista al Corriere il 29enne attore e youtuber affetto da nanismo acondroplastico fin dalla nascita ha spiegato come si è sentito in scena di fianco a grandi attori della risata all’italiana. “Esperienze bellissime, ma spero che arrivino sempre più ruoli dove non ruoti tutto attorno agli stereotipi legati al mio aspetto”. Cofone era nel cast di due film di Natale, dove ha interpretato un elfo: Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti e Marco Giallini, e Chi ha incastrato Babbo Natale? assieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica. Cofone, tra l’altro, ci aveva giocato molto sul suo aspetto fisico, facendosi conoscere per parecchi video molto autoironici e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da Nano Cafone alle commedie con Siani e Proietti.si. In una lunga intervista al Corriere il 29enne attore e youtuberdaacondroplastico fin dalla nascita ha spiegato come si è sentito in scena di fianco a grandi attoririsata all’italiana. “Esperienze bellissime, ma spero che arrivino sempre più ruoli dove non ruoti tutto attorno agli stereotipi legati al mio aspetto”.era nel cast di due film di Natale, dove ha interpretato un elfo: Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti e Marco Giallini, e Chi ha incastrato Babbo Natale? assieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica., tra l’altro, ci aveva giocato molto sul suo aspetto fisico, facendosi conoscere per parecchi video molto autoironici e ...

Advertising

FQMagazineit : Gianluca Cofone si racconta: “Difficile abbattere stereotipo su chi è affetto da nanismo acondroplatico. Ma l’ignor… - napolista : L’attore racconta al Corsera: «Siani mi ha dato per la prima volta un ruolo più completo. Non solo, quando stavamo… - TerrinoniL : Gianluca Cofone: «Ho sofferto per il nanismo. Mi ha salvato l’ironia» - SalvatoreSamp : RT @Corriere: Gianluca Cofone: «Ho sofferto per il nanismo. Mi ha salvato l’ironia» - franconemarisa : RT @Corriere: Gianluca Cofone: «Ho sofferto per il nanismo. Mi ha salvato l’ironia» -