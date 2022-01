(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cambiareoltre i cinquant'anni? Sì può! E la storia di Marcolo dimostra. Dopo aver lavorato al Nuovo Pignone e in altre società di rilevanza internazionale, stanco di occuparsi di ...

Advertising

Luce_news : Giacomini: “Cambio vita e torno alla natura. Il bosco casa di tutti ma siamo ospiti, rispettiamolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomini Cambio

Luce

... come dovrebbe fare? 'L'unico modo è cercarmi su Facebook, Marco, e magari mandarmi un messaggio'. Quindi, a posteriori, è soddisfatto di questodi vita? 'Si, lo rifarei. Non saprei ...Firenze, 21 dicembre 2021 - Cambiare vita oltre i cinquant'anni. E' la storia di Marcoche, dopo aver lavorato al Nuovo Pignone e in altre società di rilevanza nazionale, stanco di occuparsi di logistica e acquisti, ma soprattutto di passare le sue giornate al chiuso di una ...Vincenzo Giacomini MCE Locam spa, intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione, controllato da Seer ...