Giacomini | “Cambio vita e torno alla natura Il bosco casa di tutti ma siamo ospiti | rispettiamolo”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cambiareoltre i cinquant’anni? Sì può! E la storia di Marcolo dimostra. Dopo aver lavorato al Nuovo Pignone e in altre società di rilevanza internazionale, stanco di occuparsi di logistica e acquisti, ma soprattutto di passare le sue giornate al chiuso di una stanza, ha deciso di diventare una guida ambientale. Dpassione innata per la scoperta della, dei sentieri, è nata poi l’idea di trasformarla in una vera e propria carriera. Certo, non da un giorno all’altro e nemmeno una scelta per, tiene a precisare: “Io ho potuto farlo grazie all’appoggio della famiglia esolidità economica accumulata”. Insomma una scelta personale. Ma per chi vuole riscoprire il contatto con l’ambiente, autentico, incontaminato, basta anche una passeggiata tra i boschi… ...