GFVIP, è caccia alla popolarità! Giacomo Urtis contro Alex Belli e Delia Duran: ecco le sue accuse

Giacomo Urtis si scaglia contro Alex Belli e Delia Duran. Il chirurgo dei vip è lapidario! Dopo giorni di polemiche, di pianti e di affermazioni forti da parte di Delia Duran nei confronti del marito Alex Belli, i concorrenti iniziano a fare chiarezza e le prime congetture sulla coppia non tardano ad arrivare. Nelle ultime ore è Giacomo Urtis a fare alcune affermazioni sui due concorrenti del Grande Fratello Vip: "Lui (Alex) sta avendo una popolarità pazzesca. Lei (Delia) sta avendo una popolarità pazzesca. Fatti due calcoli se non è convenuto!" – afferma il gieffino Durante un confronto con Manila Nazzaro.

michicima : @AdrianaVolpeTV Almeno @SBruganelli ha una personalità forte definita e libera cosa che tu non ha cara la mia popul… - mrsilverju : RT @argv09: Io ho salvato Davide xk è una brava persona, gentile, educato e rispettoso come pochi lì dentro, anzi pochissimi. E non si è ma… - Saltonelvento : RT @argv09: Io ho salvato Davide xk è una brava persona, gentile, educato e rispettoso come pochi lì dentro, anzi pochissimi. E non si è ma… - argv09 : Io ho salvato Davide xk è una brava persona, gentile, educato e rispettoso come pochi lì dentro, anzi pochissimi. E… - pcassidy_ : EgoMan vive in una soap creata da lui stesso, infatti a creato una caccia del tesoro a Delia ancora prima che entrasse e usciva lui #GFvip -