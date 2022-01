GFVip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli scontro totale, volano parole grosse: «Di grandi ci sono solo le tue bugie» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli. In un?intervista la moglie di Paolo Bonolis ha parlato della collega opinionista al Grande Fratello Vip e la diretta interessata non ha mancato di... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022)contro. In un?intervista la moglie di Paolo Bonolis ha parlato della collega opinionista al Grande Fratello Vip e la diretta interessata non ha mancato di...

Advertising

BennyMattia : RT @1doromedia: Adriana Volpe miglior opinionista del #GFVIP e questo nonostante gli autori le imporranno di non dire il 90% delle cose che… - BennyMattia : RT @milly_955: E comunque grazie Sonia per aver detto che Adriana è più vecchia di te, sinceramente non lo avrei mai detto. Ho sempre pensa… - NadiaRainaldi : RT @1doromedia: Adriana Volpe miglior opinionista del #GFVIP e questo nonostante gli autori le imporranno di non dire il 90% delle cose che… - NadiaRainaldi : RT @milly_955: E comunque grazie Sonia per aver detto che Adriana è più vecchia di te, sinceramente non lo avrei mai detto. Ho sempre pensa… - NadiaRainaldi : RT @spi4ndo: ADRIANA RISPONDE A SONIA?? #gfvip -