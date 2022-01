Gf Vip | Parla Valeria la mamma di Sophie | “Il mio messaggio è stato frainteso”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per la rubrica Più Bellezza con Maria Tona, è qui con noiPasciuti,diCodegoni, che recentemente ha presenziato al GF vip per incontrare la figlia, ormai concorrente da più di 4 mesi nel reality di Signorini.è stata da una parte apprezzata e da altri criticata per il suo intervento a discapito di Jessica Salessie “accusata” di non comportarsi da vera amica nei confronti di. La principessa infatti avrebbe continuato a fare battutine verso Alessandro, attuale fidanzato di, che fanno intuire un suo interesse nei confronti del ragazzo, e la sua indifferenza nei confronti dei sentimenti dell’amica.ha però specificato che il suo non voleva essere un attacco bensì un suggerimento, da, a una ragazza ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Alex Belli: parla l’ex moglie Katarina: «Sta usando anche Soleil Sorge» poi si schiera con Deli… - IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli rivela cosa fa Adriana Volpe dietro le quinte, e sul triangolo tra Alex Belli, Delia Dur… - infoitcultura : Nathalie Caldonazzo al GF Vip parla di Massimo Troisi - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo parla dell’amore con Massimo Troisi: “Ricordo tutto - Lorenzo83497205 : GF Vip, Barù lo dice chiaramente a Delia: il concorrente parla senza mezzi termini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Parla

Quest'ultima ha anche affrontato le voci che la vedono come probabile concorrente della prossima edizione del GF. La Conte , almeno per ora, ha escluso questa possibilità:Dopo gli attacchi della dama Marika il partenopeo sbotta in studio e neg qualsiasi trattativa in corso come partecipante della prossima edizione del ...Al GF Vip, Lulù Selassiè si è infuriata quanto ha scoperto che Manuel Bortuzzo non ha potuto interpretare Romeo perché sulla sedia a rotelle.In questo articolo vi elenchiamo tutte le storie d'amore nate nella casa del "Gf Vip": chi sta ancora insieme e chi invece si è lasciato ...