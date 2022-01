Gf Vip, la frase di Jessica su Barù e Delia spiazza tutti: cosa ha visto stanotte (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al GF Vip Gianmaria Antinolfi e Jessica hanno notato qualcosa su Barù e Delia Duran. L'enologo sembra essere attratto dalla modella venezuelana, ma a stupire tutti sono le parole pronunciate dalla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al GF Vip Gianmaria Antinolfi ehanno notato qualsuDuran. L'enologo sembra essere attratto dalla modella venezuelana, ma a stupiresono le parole pronunciate dalla ...

Advertising

PausaCaff3 : GF Vip, dopo la puntata il ‘complotto’ contro Soleil Sorge la frase di Katia Ricciarelli - Tuttogossipnews : #GFVIP ?????? La madre di Sophie sputa veleno su Jessica: quella frase, poi il rimprovero in diretta?????????? #jessvip… - _Melaninpoppin_ : RT @Abbiamovintonoi: RAGA L’aereo con jess vip in tendenza va fatto ,A QUESTO PUNTO ,LA FRASE DEVE ESSERE CHIARA #jessvip - Abbiamovintonoi : RAGA L’aereo con jess vip in tendenza va fatto ,A QUESTO PUNTO ,LA FRASE DEVE ESSERE CHIARA #jessvip - PausaCaff3 : “Sai qual è il tuo problema” Barù e Jessica Selassiè, la frase ‘boom’ e al GF Vip cala il vero gelo -