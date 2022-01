Gf Vip, Kabir “asfalta” la regina della casa: gli bastano tre parole (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, Kabir ha conquistato tutti con la sua eleganza e pacatezza. Niente strilla e sceneggiate: gli bastano tre parole per asfaltare tutti. Kabir Bedi è il famoso attore indiano, naturalizzato italiano, che il grande pubblico conosce per aver interpretato il ruolo di Sandokan nello sceneggiato diretto da Sergio Sollima. Grande interprete di fotoromanzi per la Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip,ha conquistato tutti con la sua eleganza e pacatezza. Niente strilla e sceneggiate: glitreperre tutti.Bedi è il famoso attore indiano, naturalizzato italiano, che il grande pubblico conosce per aver interpretato il ruolo di Sandokan nello sceneggiato diretto da Sergio Sollima. Grande interprete di fotoromanzi per la

Advertising

Antonio88082633 : Amici tra poco Manila detta la lavapietta salirà a bordo per pulire le stanze dei vip che ci hanno raggiunto: Kabi… - infoitcultura : Kabir Bedi Sandokan si commuove al Gf Vip davanti alla moglie - infoitcultura : GF Vip, la moglie di Kabir Bedi si scaglia contro Alex Belli: “Con lui solo problemi” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Kabir Bedi si commuove per la moglie (video): ecco chi è - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: #gfvip #jeru #jessvip Grazie RAGAZZI per queste cinque milioni di visualizzazioni. Lottare per chi merita in quest'ed… -