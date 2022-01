GF Vip, il ‘gruppo’ è sempre più lontano da Soleil? La frase di Katia Ricciarelli non è passata inosservata (Di mercoledì 19 gennaio 2022) GF Vip, il gruppo è sempre più lontano da Soleil? Katia Ricciarelli durante la puntata lo dice chiaramente. La sesta edizione del GF Vip sta lasciando il segno. Dall’inizio del reality sta accadendo di tutto. Per diverse settimane, abbiamo visto al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il loro forte avvicinamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) GF Vip, il gruppo èpiùdadurante la puntata lo dice chiaramente. La sesta edizione del GF Vip sta lasciando il segno. Dall’inizio del reality sta accadendo di tutto. Per diverse settimane, abbiamo visto al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex Belli eSorge. Il loro forte avvicinamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CoupleRt2 : RT @arty_von: Eccomi tornata, pronta a divertirmi e giocare! Quindi fatevi sotto, fino alle 20.00 ci sono per due chiacchiere e per qualcos… - Barby_VIP : @poutyvip5lines Ma queste dove sono state fino ad ora?? Lo hanno capito che Ri è uscito dal gruppo? Loro cosa posso… - Barby_VIP : Ciò che non riuscite a capire è che Ri di fatto non è più nei BIGBANG, avete pensato che magari TOP non può pubblic… - MariAnn02373805 : @vitaindiretta @s_buttafuoco 2008, RAI CHIESA SATIRA 3 SEGRETO DI FATIMA,TORRESI COLLUSI, DA AUGIAS PUPO,CONTI X OC… - leonard43077476 : RT @PaolaSaulino: Paolina Adult Version! ?? Tutta nuda per te, contenuti 3 volte a settimana! Il gruppo VIP è un gruppo speciale all'interno… -