GF Vip | “Finalmente tutti e tre insieme” | ha partorito una bambina | il nome scelto ha un significato molto speciale

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pioggia di auguri per l’ex protagonista del GF Vip che ha: è nata una bimba, sapete come l’hanno chiamata? La bellissima ex gieffina ha presentato la figlia ai fan su Instagram: la piccola è nata venerdì 14 gennaio, ma solo ieri 18 gennaio in serata la splendida notizia è stata resa pubblica. Si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.