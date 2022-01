GF Vip, concorrenti annoiati dalla puntata, la gaffe di Katia Ricciarelli fuori onda (FOTO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le dinamiche che si stanno verificando nella casa del GF Vip pare non si stiano rivelando più così entusiasmanti, al punto che i concorrenti sembrano piuttosto annoiati. Katia Ricciarelli, ad esempio, durante un fuori onda si è resa protagonista di una gaffe che, tuttavia, i fan attenti della diretta 24h hanno notato. Erano all’incirca le L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le dinamiche che si stanno verificando nella casa del GF Vip pare non si stiano rivelando più così entusiasmanti, al punto che isembrano piuttosto, ad esempio, durante unsi è resa protagonista di unache, tuttavia, i fan attenti della diretta 24h hanno notato. Erano all’incirca le L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ven0mxblood : @Saramarasaa @BACICCIA6 Almeno io non giustifico le schifezze che escono dalla bocca dei concorrenti del grande fra… - FFinschen : Io ho sentito parlare di queste cose da più concorrenti (appartenenti a edizioni differenti, sia Vip sia Nip), quin… - gojodLipa : Fa sempre ridere come i concorrenti vip dicano ad amadeus ogni volta “ti seguo sempre” e poi durante il gioco “ma q… - pietro_tiziano : @amadeuseb non se ne può più di vedere ai soliti ignoti concorrenti che vengono invitati solo per fare pubblicità a… - h3avysoulx : RT @Lilly10900: Io ricordo che alcuni concorrenti del gf no vip dopo la show sono andati in depressione e hanno fatto psicoterapia. Perchè… -