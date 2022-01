Gf Vip 6 | Sonia Bruganelli rivela cosa fa Adriana Volpe dietro le quinte | e sul triangolo tra Alex Belli | Delia Duran e Soleil Sorge…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 è ormai arrivato al giro di boa: tra poco meno di due mesi, infatti, ci sarà la tanto attesa finale e scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione dei record del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma guardando già alla prossima edizione,– intervistata dal settimanale Chi – ha annunciato che non ci sarà: Prima di iniziare questa intervista, vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo Gf Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono… Ma tornando a parlare dell’edizione attualmente in corso, la mente corre inevitabilmente al suo rapporto burrascoso con l’altra ...