Genoa, spunta la petizione social per portare Nicola sulla panchina del Grifone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Genoa continua a cercare un nuovo tecnico dopo l’esonero di Shevchenko. Ma se la dirigenza non riesce ad individuare la persona giusta, pare che i tifosi rossoblù abbiano le idee piuttosto chiare avendo già scelto su chi puntare. Infatti, sul sito change.org, è apparsa una petizione pubblica per portare Davide Nicola sulla panchina del Grifone: “Vogliamo Davide Nicola sulla panchina del Genoa” il titolo dell’iniziativa che si può leggere online. Ma non solo, alcuni tifosi hanno anche continuato questa iniziativa sui social. La pagina Facebook “Io tifo Genoa” ha pubblicato un post dove si spinge per questa iniziativa: “Chiediamo ai nuovi proprietari e dirigenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilcontinua a cercare un nuovo tecnico dopo l’esonero di Shevchenko. Ma se la dirigenza non riesce ad individuare la persona giusta, pare che i tifosi rossoblù abbiano le idee piuttosto chiare avendo già scelto su chi puntare. Infatti, sul sito change.org, è apparsa unapubblica perDavidedel: “Vogliamo Davidedel” il titolo dell’iniziativa che si può leggere online. Ma non solo, alcuni tifosi hanno anche continuato questa iniziativa sui. La pagina Facebook “Io tifo” ha pubblicato un post dove si spinge per questa iniziativa: “Chiediamo ai nuovi proprietari e dirigenti ...

