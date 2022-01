Genoa: Labbadia salta, panchina vuota. Maran o Nicola per la salvezza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da Ballardini a Shevchenko, da Konko al fantasma di Labbadia, tanto per non farsi mancare nulla. Così all'orizzonte, adesso, per la panchina rossoblù ecco spuntare i nomi di Rolando Maran e di Davide ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da Ballardini a Shevchenko, da Konko al fantasma di, tanto per non farsi mancare nulla. Così all'orizzonte, adesso, per larossoblù ecco spuntare i nomi di Rolandoe di Davide ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA SALTATO ACCORDO CON L'ALLENATORE LABBADIA Si valuta il ritorno di Rolando Maran #SkySport… - DiMarzio : Niente #Labbadia, le ultime sulla panchina del #Genoa - capuanogio : Pare sia saltato l'accordo tra il #Genoa e #Labbadia per la panchina che è stata di #Ballardini e #Shevchenko. Che… - GnocchiGene : Crisi al Genoa, Zangrillo:” Per non agitare i nostri tifosi, comunicheremo i risultati delle nostre partite soltant… - Gazzetta_it : Genoa: Labbadia salta, panchina vuota. Maran o Nicola per la salvezza -