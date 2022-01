Genny Billotto: la maestra morta «per il vaccino» anche se il vaccino non c’era ancora (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giancarlo Billotto è il padre di Genny, maestra della scuola primaria “Villaggio Lamarmora” di Biella. Genny Billotto è morta nell’ottobre 2020 ad appena 29 anni in seguito a una serie di problemi cardiaci congeniti. Ma una sua foto continua a circolare da tempo sia su Internet che sui manifesti stradali. E la sua è indicata come una morte causata da una vaccinazione. Giancarlo spiega in un’intervista rilasciata oggi all’edizione torinese del Corriere della Sera che ha intenzione di denunciare tutti. E questo perché le gigantografie della figlia con una camicetta a pois sono state portate in spalla da alcuni partecipanti alle proteste No vax durante i loro cortei, con la frase «Nessuna correlazione» a Bologna, a Milano e in altri luoghi. «Da allora hanno iniziato a segnalarmi che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giancarloè il padre didella scuola primaria “Villaggio Lamarmora” di Biella.nell’ottobre 2020 ad appena 29 anni in seguito a una serie di problemi cardiaci congeniti. Ma una sua foto continua a circolare da tempo sia su Internet che sui manifesti stradali. E la sua è indicata come una morte causata da una vaccinazione. Giancarlo spiega in un’intervista rilasciata oggi all’edizione torinese del Corriere della Sera che ha intenzione di denunciare tutti. E questo perché le gigantografie della figlia con una camicetta a pois sono state portate in spalla da alcuni partecipanti alle proteste No vax durante i loro cortei, con la frase «Nessuna correlazione» a Bologna, a Milano e in altri luoghi. «Da allora hanno iniziato a segnalarmi che ...

