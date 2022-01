Gb | Boris Johnson annuncia la revoca del green pass e dell' uso obbligatorio della mascherina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

La decisione sarà presa oggi, ma è stata anticipata dal premier durante il dibattito in Parlamento.rallenterà le restrizioni anti Covid a partire dal prossimo 26 gennaio. 'Grazie ai fantastici progressi con il Covid, possiamo allentare le misure' ha premesso. In particolare, non ci ...Stop alle restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: lo ha annunciatoalla Camera dei Comuni, formalizzando da giovedì la decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa, il mini Green pass vaccinale britannico e l'obbligo di mascherine ovunque ...L'annuncio del premier Boris Johnson ai Comuni. Dal 27 gennaio i pass Covid non saranno più obbligatori per accedere ai luoghi di lavoro e non sarà ...LONDRA - Niente più obbligo della mascherina, niente più obbligo del telelavoro, niente più obbligo del Certificato Covid. È un liberi tutti, o quasi, quello annunciato oggi dal premier Boris Johnson ...