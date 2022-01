Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prato, 19 gennaio 2022 - Una tintoria , specializzata nella rifinizione di tessuti a Prato a dicembre 2020 si trovava a saldare le proprie pendenze per la fornitura del gas con 40.508,30 euro . Un ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gennaio 2022 - Una tintoria , specializzata nella rifinizione di tessuti aa dicembre 2020 si trovava a saldare le proprie pendenze per la fornitura del gas con 40.508,30. Un ...

Advertising

reggiotv : Rincari di oltre il 40% per bollette del gas e della luce. L’impatto del caro energia sui costi di un imprenditore… - Nazione_Prato : Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro - bradt74 : RT @qn_lanazione: Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro - qn_lanazione : Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Gas stangata Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro Prato, 19 gennaio 2022 - Una tintoria , specializzata nella rifinizione di tessuti a Prato a dicembre 2020 si trovava a saldare le proprie pendenze per la fornitura del gas con 40.508,30 euro . Un anno dopo la bolletta è letteralmente esplosa a 297.253,41 euro . Uno scarto eclatante del 633% , ma non unico nel suo genere. Anzi è diventato un fatto tristemente comune ...

Confcommercio Reggio Calabria sull'aumento dei costi energetici: 'stangata insostenibile' ... 'stangata insostenibile'. Per il Presidente Labate 'l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma' 'Rincari di oltre il 40% per bollette del gas e ...

Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro LA NAZIONE Confcommercio Reggio Calabria sull’aumento dei costi energetici: "Stangata insostenibile" Per il Presidente Labate «L’aumento vertiginoso dei costi dell’energia rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma. Quel che sta succedendo ha poco a che vedere con il Covid. Ci sono responsab ...

Gas, stangata per le aziende: a Prato bolletta choc da 300mila euro A denunciare la situazione il deputato di Coraggio Italia Giorgio Silli che, condividendo sui social il saldo delle bollette, rinnova il messaggio di sos nei confronti del governo ...

Prato, 19 gennaio 2022 - Una tintoria , specializzata nella rifinizione di tessuti a Prato a dicembre 2020 si trovava a saldare le proprie pendenze per la fornitura delcon 40.508,30 euro . Un anno dopo la bolletta è letteralmente esplosa a 297.253,41 euro . Uno scarto eclatante del 633% , ma non unico nel suo genere. Anzi è diventato un fatto tristemente comune ...... 'insostenibile'. Per il Presidente Labate 'l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma' 'Rincari di oltre il 40% per bollette dele ...Per il Presidente Labate «L’aumento vertiginoso dei costi dell’energia rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma. Quel che sta succedendo ha poco a che vedere con il Covid. Ci sono responsab ...A denunciare la situazione il deputato di Coraggio Italia Giorgio Silli che, condividendo sui social il saldo delle bollette, rinnova il messaggio di sos nei confronti del governo ...