Garante per la privacy, sanzione da 26 milioni di euro a Enel per telemarketing aggressivo: usati dati dei consumatori senza consenso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ammonta a oltre 26,5 milioni di euro la sanzione con la quale il Garante per la privacy ha sanzionato Enel Energia per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing. Il gruppo dovrà anche conformarsi alla normativa nazionale ed europea sul trattamento dei dati personal e relazionare sulle iniziative prese. Tutto è partito dalle centinaia di segnalazioni di utenti che lamentavano di ricevere telefonate promozionali, anche su disco registrato, "in nome e per conto" di Enel Energia. Così sono partite le indagini dell'Autorità che tutela il trattamento dei dati personali. L'authority ha riscontrato la difficoltà da parte degli utenti di "poter esercitare ...

