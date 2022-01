Frode con bonus 110%: presidente consorzio già indagato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si chiama Roberto Galloro ed ha 48 anni il commercialista di Ischia (Napoli) che è risultato essere il presidente e legale rappresentante, del consorzio d’imprese Sgai, al centro delle indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Napoli su una presunta maxi Frode messa a segno sfruttando il Superbonus 110% previsto dal decreto “Rilancio”. Il dirigente risulta coinvolto in altre inchieste: il 28 novembre 2021 è stato arrestato insieme con altre 20 persone dalla Guardia di Finanza di Aosta per una presunta truffa nel settore dell’energia. Secondo i controlli eseguiti dalle fiamme gialle, il consorzio Sgai che ha sede a Napoli ha iniziato l’attività di “servizi di consulenza resi a sostegno di imprese e professionisti” il 4 ottobre 2019. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si chiama Roberto Galloro ed ha 48 anni il commercialista di Ischia (Napoli) che è risultato essere ile legale rappresentante, deld’imprese Sgai, al centro delle indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Napoli su una presunta maximessa a segno sfruttando il Superprevisto dal decreto “Rilancio”. Il dirigente risulta coinvolto in altre inchieste: il 28 novembre 2021 è stato arrestato insieme con altre 20 persone dalla Guardia di Finanza di Aosta per una presunta truffa nel settore dell’energia. Secondo i controlli eseguiti dalle fiamme gialle, ilSgai che ha sede a Napoli ha iniziato l’attività di “servizi di consulenza resi a sostegno di imprese e professionisti” il 4 ottobre 2019. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per una frode con il superbonus 110%, la Guardia di Finanza di Napoli sequestra 110 milioni di euro #ANSA - SkyTG24 : #Napoli, frode con bonus 110%: sequestrati 110 milioni di euro - francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - anteprima24 : ** #Frode con bonus 110%: #Presidente #Consorzio già indagato ** - giannantonio51 : RT @Guido07261: @GuidoCrosetto Potrebbe esserci una leggera differenza tra il presenziare nel governo ammucchiata con tutti dentro e l’ambi… -