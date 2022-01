Forte preoccupazione per la tenuta del Sistema Sanitario Regionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In considerazione del notevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov-2. e delle ultime decisioni assunte dalla Regione Campania, il Coordinamento degli OMCeO della Campania si è riunito via web in seduta straordinaria, esprimendo preoccupazione sulla tenuta del Sistema Sanitario Regionale, che rischia di essere travolto dal numero di contagi di queste settimane. Dopo due anni di pressione i medici sono allo stremo. I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, oltre a garantire l’assistenza ai loro pazienti covid e non covid, sono obbligati a un super lavoro amministrativo/burocratico, per la segnalazione delle positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento. Negli ospedali la situazione è critica. Reparti pieni, pronto soccorso al limite della capienza. Il tutto ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In considerazione del notevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov-2. e delle ultime decisioni assunte dalla Regione Campania, il Coordinamento degli OMCeO della Campania si è riunito via web in seduta straordinaria, esprimendosulladel, che rischia di essere travolto dal numero di contagi di queste settimane. Dopo due anni di pressione i medici sono allo stremo. I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, oltre a garantire l’assistenza ai loro pazienti covid e non covid, sono obbligati a un super lavoro amministrativo/burocratico, per la segnalazione delle positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento. Negli ospedali la situazione è critica. Reparti pieni, pronto soccorso al limite della capienza. Il tutto ...

Advertising

trekking_tv : Il Coordinamento degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Campania presieduto dal Presidente dell’Ordine d… - Sakurauchi_Hime : RT @WiXXolo: @KKFabioKK @pietroraffa Si, pure a Bolzano siamo in una situazione simile. Ma la mia riflessione non riguardava i vaccinati o… - WiXXolo : @KKFabioKK @pietroraffa Si, pure a Bolzano siamo in una situazione simile. Ma la mia riflessione non riguardava i v… - MaurilioVitto : @lauranaka @finanza_online @Barbaga3Gaetano @EdoardoSecchi_ @Theimmigrant84 @pelias01 @gusbaratta @Altheaspinozzi… - cuore1973 : @anto_375 È stata così forte la febbre che ti ha fatto tirare fuori ricordi così lontani. Immagino la preoccupazione di tuo marito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Forte preoccupazione "Un disastro senza precedenti": ora Tonga ha paura dello tsunami Covid - I ... alto diplomatico tongano a Canberra, parla esplicitamente di preoccupazione per 'uno tsunami di ... A dirlo è lo stesso governo di Tonga in una nota: si tratta dell'eruzione più forte degli ultimi tre ...

Ferrara, detenuto no vax muore di Covid: fra qualche mese sarebbe tornato in libertà In particolare da parte della Camera penale ferrarese e dell'Osservatorio carcere che hanno espresso 'forte preoccupazione per quanto avvenuto'. E per questo hanno sollecitato notizie e dati ...

Guerri: “Forte preoccupazione per la peste suina” Cronaca4 Detenuto muore in ospedale "Chiarimenti sulla situazione" La Camera penale ferrarese e l’Osservatorio carcere intendono esprimere la propria forte preoccupazione per quanto avvenuto ieri. Alcuni organi di stampa, non soltanto locali, riportano la notizia che ...

Sanità ad Agrigento, sindacati Nursind: “Più assunzioni e maggiore sicurezza” “Boom di ricoveri ed è allarme nella sanità agrigentina. Ci sono gravi carenze di personale e i sindacati chiedono un incontro urgente alla Direzione lamentando mancate risposte e scarsa ...

... alto diplomatico tongano a Canberra, parla esplicitamente diper 'uno tsunami di ... A dirlo è lo stesso governo di Tonga in una nota: si tratta dell'eruzione piùdegli ultimi tre ...In particolare da parte della Camera penale ferrarese e dell'Osservatorio carcere che hanno espresso 'per quanto avvenuto'. E per questo hanno sollecitato notizie e dati ...La Camera penale ferrarese e l’Osservatorio carcere intendono esprimere la propria forte preoccupazione per quanto avvenuto ieri. Alcuni organi di stampa, non soltanto locali, riportano la notizia che ...“Boom di ricoveri ed è allarme nella sanità agrigentina. Ci sono gravi carenze di personale e i sindacati chiedono un incontro urgente alla Direzione lamentando mancate risposte e scarsa ...