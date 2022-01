Formazioni ufficiali Valencia-Siviglia, Liga 2021/2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Valencia-Siviglia, match valido per la 21esima giornata della Liga 2021/2022. La prima inseguitrice del Real Madrid sarà ospite allo stadio Mestalla alle ore 21.30 di questa sera, con i padroni di casa sconfitti proprio dai Blancos nell’ultima giornata di campionato. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Valencia (4-4-2): Cillessen; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà; Correia, Cristhian, Guillamon, Musah; Hugo Duro, Guedes. All: J. BordalasSiviglia (4-3-3): Javi Diaz; Montiel, Rekik, Diego Carlos, Acuna; Oliver Torres, Fernando, Rakitic; Gomez, Rafa Mir, Ocampos. All: J. Lopetegui SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 21esima giornata della. La prima inseguitrice del Real Madrid sarà ospite allo stadio Mestalla alle ore 21.30 di questa sera, con i padroni di casa sconfitti proprio dai Blancos nell’ultima giornata di campionato. Queste le scelte dei due tecnici.(4-4-2): Cillessen; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà; Correia, Cristhian, Guillamon, Musah; Hugo Duro, Guedes. All: J. Bordalas(4-3-3): Javi Diaz; Montiel, Rekik, Diego Carlos, Acuna; Oliver Torres, Fernando, Rakitic; Gomez, Rafa Mir, Ocampos. All: J. Lopetegui SportFace.

