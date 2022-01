Formazioni ufficiali Guinea Bissau-Nigeria | Coppa d’Africa 2022

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ledi, match valido per la terza giornata della. I biancoverdi sono al comando della classifica del gruppo D dopo le vittorie contro Egitto e Sudan; un solo punto per la, con lo 0-0 contro il Sudan all’esordio del torneo e la sconfitta contro l’Egitto.(4-2-3-1): Gomis, Encada, Candé, Cassamà, Sanganté, Mané, Jorginho, Burà, Baldé, Camarà, Piqueti.(4-2-2-2): Odinaka Uzoho, Ebuehi, Collins, Nwakali, Troost-Ekong, Ajayi, Ejuke, Ndidi, Sadiq, Iheanacho, Iwobi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AFCON2021, le formazioni ufficiali di #GuineaBissau-#Nigeria - infoitsport : Catanzaro-Padova, Sounas e Bjarkason subito dal 1'. Le formazioni ufficiali - sportface2016 : #AFCON2021, le formazioni ufficiali di #Egitto-#Sudan - ElTrattore : FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI - Mediagol : Celta Vigo-Osasuna, formazioni ufficiali: Coudet punta su Iago Aspas e Santi Mina -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ammoniti : 53 Obert (C) Espulsi : Note :Sassuolo - Cagliari SASSUOLO : Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; ...ProbabiliInter Empoli/ Quote, Leonardo Mancuso sarà protagonista? Più datati gli altri ... attraverso il sito o l'appdi Mediaset Play ma anche sottoscrivendo un abbonamento (a ...Le formazioni ufficiali di Guinea Bissau-Nigeria, match valido per la terza giornata della Coppa d'Africa 2022.Le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. La corsa dei nerazzurri in campionato è stata fermata dall’Atalanta della scorsa giornata, ...