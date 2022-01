Follia nel Casertano, rubano auto della Municipale per fare video su Tik Tok (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Hanno preso “in prestito” l’auto della Polizia Municipale per farsi un giro e filmare la bravata sui social. Poi hanno riportato la macchina indietro. E’ successo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. San Felice a Cancello, prendono l’auto della Municipale per farsi un giro: denunciati due minorenni I protagonisti della vicenda – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Hanno preso “in prestito” l’Poliziaper farsi un giro e filmare la bravata sui social. Poi hanno riportato la macchina indietro. E’ successo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. San Felice a Cancello, prendono l’per farsi un giro: denunciati due minorenni I protagonistivicenda – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

seavtae : RT @jjonglune: alessia e federica se state leggendo sappiate che vi amo alla follia e che avete un posto nel mio cuore insieme a loro https… - crisxgoldvn : no vi giuro sono tentata di fare questa cosa, è solo una follia un salto nel vento fermatemi - f4affk : RT @dreamingtom: Dicembre 2021: è solo una follia un salto nel vento Gennaio 2022: 4 me 4 the gang 4 the fam - MarabottoMP : RT @La7tv: #lariachetira Umberto Carriera, #IoApro: 'Il record di contagi nel nostro Paese e l'economia che va a picco ci raccontano che il… - jjonglune : alessia e federica se state leggendo sappiate che vi amo alla follia e che avete un posto nel mio cuore insieme a l… -