Fisco | Calderone Consulenti lavoro | Riduzione aliquote primo passo ma premia redditi medio-alti

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Labitalia) - "Ladel numero delleè positivo ma l'intervento sconta il fatto che risorse non bastano per ridisegnare la nuova imposizione fiscale. Si è scelto di dare un segnale, di iniziare il percorso. Da valutazioni fatte da nostri tecnici ci dicono che gli interventi vanno a favore di. C'era bisogno di riordinare gli assegni familiari ma così ibassi che beneficiavano di diversi bonus adesso se li vedono riassorbiti dalle nuove disposizioni". Lo ha detto Marina, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, aprendo il 32° Forum/Fiscale, dedicato alle novità per ilapportate delle norme ...

