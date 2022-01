Fiorentina, l’Arsenal non molla per Vlahovic: la situazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vlahovic: l’Arsenal è il club maggiormente in pressing sull’attaccante della Fiorentina. Ecco la volontà del giocatore Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé tra campo e calciomercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, l’Arsenal sta cercando di fimare Vlahovic da ottobre, ma il giocatore ha ancora in programma di partire in estate, non ora. Inoltre, la trattativa si preannuncia davvero complicata lato giocatore/agenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è il club maggiormente in pressing sull’attaccante della. Ecco la volontà del giocatore Dusancontinua a far parlare di sé tra campo e calciomercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport,sta cercando di fimareda ottobre, ma il giocatore ha ancora in programma di partire in estate, non ora. Inoltre, la trattativa si preannuncia davvero complicata lato giocatore/agenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ??? @eleonora_trotta alla CMIT TV: 'L'#Arsenal ha presentato un'offerta da 70 milioni per #Vlahovic: la #Fiorentina… - repubblica : L'Arsenal stringe per Vlahovic, la Fiorentina pensa a Raspadori. Barcellona su de Ligt, il Napoli tenta il colpo Na… - Corriere : Vlahovic: l’Arsenal offre 60 milioni, Commisso vuole venderlo subito. Cosa succede - infoitsport : L'Arsenal stringe per Vlahovic, la Fiorentina pensa a Raspadori. Barcellona su de Ligt, il Napoli tenta il colpo Na… - infoitsport : L’Arsenal aspetta una risposta da Vlahovic. La Fiorentina pensa anche a Raspadori -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina l’Arsenal L’Arsenal aspetta una risposta da Vlahovic. La Fiorentina pensa anche a Raspadori Fiorentina.it