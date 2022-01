Figliuolo nuovo comandante interforze Il generale lucano degli alpini, anche commissario per i vaccini anti corona virus, succede al pari grado Frigerio che arriva a Bari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo comandante del vertice operativo interforze. Stamattina la cerimonia di avvicendamento con Silvano Frigerio. generale dell’Esercito, specificamente degli alpini, il militare lucano è anche commissario per la campagna vaccinale anti corona virus. Il generale Frigerio, da una settimana, è a capo del Comando scuole Terza Regione Aerea dell’Aeronautica militare, che ha sede del comando a Bari. (foto: tratta da difesa.it) L'articolo Figliuolo nuovo comandante ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Francesco Paoloè ildel vertice operativo. Stamattina la cerimonia di avvicendamento con Silvanodell’Esercito, specificamente, il militareper la campagna vaccinale. Il, da una settimana, è a capo del Comando scuole Terza Regione Aerea dell’Aeronautica militare, che ha sede del comando a. (foto: tratta da difesa.it) L'articolo...

