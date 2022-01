Festival di Berlino: Paolo Taviani e Dario Argento, due maestri italiani alla 72esima edizione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Leonora addio' di Paolo Taviani sarà in Concorso per l'Italia alla 72esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino che si terrà in presenza dal 10 al 16 febbraio e che avrà come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Leonora addio' disarà in Concorso per l'ItaliadelInternazionale del Cinema diche si terrà in presenza dal 10 al 16 febbraio e che avrà come ...

Advertising

DarksiderCinema : #OcchialiNeri di #DarioArgento arriverà in Italia grazie a @VisionDistrib e sarà presentato in anteprima al… - SkyTG24 : Leonora addio, il film di Paolo Taviani in concorso al Festival del Cinema di Berlino 2022 - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Occhiali Neri di Dario Argento verrà presentato al Festival del cinema di Berlino 2022 - Antonio_Tatti_ : RT @SkyTG24: Occhiali Neri di Dario Argento verrà presentato al Festival del cinema di Berlino 2022 - TIZIANAMAZZOLA : RT @medusa_film: Una femmina, film d’esordio di #francescocostabile sarà presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e usci… -