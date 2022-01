Festival di Berlino 2022: Paolo Taviani in concorso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Festival di Berlino 2022 ha annunciato la lista ufficiale dei film in concorso per l'Orso d'oro: fra di essi c'è anche 'Leonora addio' di Paolo Taviani , unico italiano presente nella sezione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildiha annunciato la lista ufficiale dei film inper l'Orso d'oro: fra di essi c'è anche 'Leonora addio' di, unico italiano presente nella sezione ...

Advertising

FQMagazineit : Festival di Berlino 2022, l’Italia c’è con Paolo Taviani e Dario Argento. In concorso 18 titoli, sette le anteprime… - direpuntoit : Al Festival del Cinema di Berlino i film di Paolo Taviani, Dario Argento e Francesco Costabile. - WeCinema : Alla 72ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino – Special Gala, #OcchialiNeri di #DarioArgento… - DarksiderCinema : #OcchialiNeri di #DarioArgento arriverà in Italia grazie a @VisionDistrib e sarà presentato in anteprima al… - SkyTG24 : Leonora addio, il film di Paolo Taviani in concorso al Festival del Cinema di Berlino 2022 -