Federico Fellini, le visioni, le passioni e l’amore imperfetto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fare un film è come fare un viaggio, ma del viaggio mi interessa la partenza, non l’arrivo. Il mio sogno è fare un viaggio senza sapere dove andare, magari senza arrivare in nessun posto, ma è difficile convincere banche e produttori ad accettare questa idea (Federico Fellini). Di lui si dice sia stato un visionario, un artista. Un uomo capace di anticipare i tempi e di cambiare, anzi stravolgere, il cinema attraverso quella sottile linea tra realismo e magia. Regista, sceneggiatore, fumettista e poi ancora scrittore e attore italiano. È un pezzo di storia, la nostra, che non viene rappresentata solo dalla sua esistenza su questa terra, perché è stato lui stesso il fautore di questa storia. Un artigiano sapiente che ha lasciato, tra le sue pellicole, la sua più preziosa eredità. Un uomo appassionato e innamorato che, come Romeo, aveva trovato la sua ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fare un film è come fare un viaggio, ma del viaggio mi interessa la partenza, non l’arrivo. Il mio sogno è fare un viaggio senza sapere dove andare, magari senza arrivare in nessun posto, ma è difficile convincere banche e produttori ad accettare questa idea (). Di lui si dice sia stato un visionario, un artista. Un uomo capace di anticipare i tempi e di cambiare, anzi stravolgere, il cinema attraverso quella sottile linea tra realismo e magia. Regista, sceneggiatore, fumettista e poi ancora scrittore e attore italiano. È un pezzo di storia, la nostra, che non viene rappresentata solo dalla sua esistenza su questa terra, perché è stato lui stesso il fautore di questa storia. Un artigiano sapiente che ha lasciato, tra le sue pellicole, la sua più preziosa eredità. Un uomo appassionato e innamorato che, come Romeo, aveva trovato la sua ...

Advertising

rossanagiuda : RT @LostInFilm: Anita Ekberg and Marcello Mastroianni on the set of Federico Fellini’s 'La Dolce Vita' (1960) - glooit : 'Spuntano' i 42 film preferiti da Federico Fellini leggi su Gloo - lambarela : RT @LostInFilm: Anita Ekberg and Marcello Mastroianni on the set of Federico Fellini’s 'La Dolce Vita' (1960) - Bready_MU : RT @LostInFilm: Anita Ekberg and Marcello Mastroianni on the set of Federico Fellini’s 'La Dolce Vita' (1960) - MatiasChavez020 : RT @LostInFilm: Anita Ekberg and Marcello Mastroianni on the set of Federico Fellini’s 'La Dolce Vita' (1960) -