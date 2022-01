Federica Pellegrini | niente matrimonio a primavera | l’annuncio a sorpresa

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è attualmente impegnata nella giuria di Italia’s Got Talent e, sempre fuori dalla vasca, è anche la protagonista del documentario Underwater visibile su Amazon Prime Video e uscito va al cinema solo per tre giorni. A questo proposito la Divina scrive sui social che “per 2 anni ho aperto le porte della mia vita, del mio cuore, della mia vasca, ad una telecamera, quella di Sara Ristori”. Underwater è quindi la storia dentro e fuori dalla vasca della più grande nuotatrice italiana verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima olimpionica azzurra del nuoto con l’oro a Pechino 2008 nei 200 stile libero, 53 medaglie internazionali e 7 agli Europei,è una sportiva da record ma anche altro, come racconta il docufilm., “nozze ...

Advertising

glooit : Federica Pellegrini: «Ora mi lascio sorprendere dalla vita» leggi su Gloo - 361_magazine : Rimandate le nozze di #federicapellegrini - Luxgraph : Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: annuncio a sorpresa - FabioTraversa : RT @fraversion: le prime settimane da 'pensionata', i tanti no alla tv, la competizione, i pregiudizi, il gossip, la voglia di raccontarsi… - DarioFabi1 : RT @fraversion: le prime settimane da 'pensionata', i tanti no alla tv, la competizione, i pregiudizi, il gossip, la voglia di raccontarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Dalla piscina olimpica alla telecamera, ma solo per raccontare gli aspetti più segreti e sofferti delle sue imprese. Non solo sportive. Mancano ormai poche ore al debutto diUNDERWATER , il film documentario Amazon Exclusive dedicato alla più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Il film , prodotto da Fremantle, punta a raccontare in modo fedele ...Le foto del fidanzamento trae il compagno allenatore Matteo Giunta, avevano fatto il giro del web e le nozze erano previste quest'anno, i programmi però sono cambiati. Nessuna crisi, solo colpa della pandemia:...Federica Pellegrini e Matteo Giunta rinviano le loro nozze. La campionessa del nuoto confida nel 2023, sperando che il prossimo anno il Covid-19 sia solo un brutto e lontano ricordo. “Abbiamo deciso c ...Fede rivela al settimanale Oggi: "Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel del Covid" ...