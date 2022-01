Federica Pellegrini indosserà look Rossorame a “Italia’s Got Talent”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)torna adGotin qualità di giudice e, per l’edizione 2022,firmati rigorosamente. L’atleta ha salutato il nuoto dopo aver partecipato alle recenti olimpiadi di Tokyo 2020 ed è pronta a tuffarsi in una nuova (e ben ritrovata) avventura televisiva, che l’aveva già accolta in precedenza.Gotriparte in casa Sky da mercoledì 19 gennaio 2022 e nel cast di giudici, oltre a, Mara Maionchi e Frank Matano, ci sarà anche un inedito Elio (di Elio e le Storie Tese).Got ...

Advertising

PugliaStream : Rossorame torna a vestire Federica Pellegrini, giurata nella nuova edizione di Italia's got talent - zazoomblog : Federica Pellegrini la confessione sul suo futuro: “Non avrei problemi a farlo” - #Federica #Pellegrini… - zazoomblog : Federica Pellegrini la confessione sul suo futuro: “Non avrei problemi a farlo” - #Federica #Pellegrini… - MartinaNotizie : Continua la liaison tra Rossorame e Federica Pellegrini. È Erotica - SportInTV_IT : Su #PrimeVideoIT arriva “#Underwater”, il documentario su #FedericaPellegrini #divina #tokyo2020 #pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

In giuria quest'anno, Elio affianca, Mara Maionchi e Frank Matano. Conduce, per la sesta volta, Lodovica Comello Italia's Got Talent debutta su Sky il 19 gennaio con importanti ...Rossorame torna a vestire, giurata nella nuova edizione di Italia's got talent che inizia proprio stasera. Iniziata otto anni fa, quasi per caso, la relazione stilistica tra la Divina campionessa di nuoto ...Dopo mesi di attesa, torna stasera Italia's Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. Il programma verrà trasmesso ogni mercoledì in prima serata su Sky Uno e in ...Ricomincia la caccia ai migliori talenti d’Italia: torna stasera, mercoledì 19 gennaio, su Sky Uno e in streaming su NOW “Italia’s Got Talent”, il talent show d’emotainment giunto ormai alla sua dodic ...