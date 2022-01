FASHION FILM FESTIVAL MILANO – I vincitori del “People’s Choice Award” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Seguendo lo spirito democratico ed inclusivo del FESTIVAL, anche gli spettatori hanno avuto un ruolo importante diventando giudice chiamato a decretare l’opera che si è aggiudicata il “People’s Choice Award”. Il pubblico digitale ha partecipato con grande entusiasmo da tutto il mondo alla votazione che si è conclusa alla mezzanotte del 18 gennaio. Il vincitore che si è aggiudicato il premio è: THE DREAMER’S ROOM by Stefania Rocca per Futuro Remoto Gioielli “Come in tutti i sogni, il possibile si unisce a cio? che non lo e?. Vari momenti della vita passata e presente si sovrappongono e si confondono in un percorso emotivo dove i gioielli ci guidano nei corridoi di una memoria simbolica senza tempo. Scritto e diretto da Stefania Rocca. Attrice protagonista Serra Yilmaz”. Secondo posto: The tree by Luca ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Seguendo lo spirito democratico ed inclusivo del, anche gli spettatori hanno avuto un ruolo importante diventando giudice chiamato a decretare l’opera che si è aggiudicata il “”. Il pubblico digitale ha partecipato con grande entusiasmo da tutto il mondo alla votazione che si è conclusa alla mezzanotte del 18 gennaio. Il vincitore che si è aggiudicato il premio è: THE DREAMER’S ROOM by Stefania Rocca per Futuro Remoto Gioielli “Come in tutti i sogni, il possibile si unisce a cio? che non lo e?. Vari momenti della vita passata e presente si sovrappongono e si confondono in un percorso emotivo dove i gioielli ci guidano nei corridoi di una memoria simbolica senza tempo. Scritto e diretto da Stefania Rocca. Attrice protagonista Serra Yilmaz”. Secondo posto: The tree by Luca ...

Advertising

RaiPremium : Questa notte intorno all'1.00, la replica dello 'Speciale Fashion Film Festival Milano 2022 #FFFM #FFFMilano - RosalbaRadica : Il fashion film di Children of the discordance per la FW 2022 ruota attorno a una live performance ispirata alla cu… - ChiaraSbarigia : RT @CinecittaNews: La giuria del Fashion Film Festival Milano ha annunciato i vincitori degli #FFFMilano Digital Awards in 15 categorie. S… - ChiaraSbarigia : RT @CinecittaNews: La presidente di #Cinecittà in giuria al @fffmilano. @ChiaraSbarigia sarà tra le ospiti dell’incontro digitale #FFFMila… - hamzzijwinnim : RT @noze_neverxxx: SUPRA X NO:ZE FASHION FILM -