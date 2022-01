Farmaceutica, Servier: 4,7 mld ricavi in 2020-21 (+4,3%), obiettivo 6,5 mld in 2025 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Servier, gruppo farmaceutico indipendente globale, ha annunciato i suoi risultati per l’anno finanziario 2020-21. Il gruppo ha registrato a livello globale ricavi consolidati per 4,725 miliardi di euro, in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il fatturato è suddiviso tra 3,306 mld per i farmaci brand (+4,8%) e 1,419 mld per i generici (+2,9%). Confermata la posizione di leadership nell’area cardio-metabolica, che ha prodotto ricavi per 2,067 miliardi, pari al 44% del totale ricavi del gruppo, e una significativa crescita nell’area malattia venosa cronica, con un importante incremento delle vendite di Daflon* (+13,6%, 473 milioni rispetto ai 440 mln 2019-20). Registrata inoltre un’importante crescita, pari a circa il 35%, della divisione oncologica grazie all’acquisizione di Agios ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022), gruppo farmaceutico indipendente globale, ha annunciato i suoi risultati per l’anno finanziario-21. Il gruppo ha registrato a livello globaleconsolidati per 4,725 miliardi di euro, in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il fatturato è suddiviso tra 3,306 mld per i farmaci brand (+4,8%) e 1,419 mld per i generici (+2,9%). Confermata la posizione di leadership nell’area cardio-metabolica, che ha prodottoper 2,067 miliardi, pari al 44% del totaledel gruppo, e una significativa crescita nell’area malattia venosa cronica, con un importante incremento delle vendite di Daflon* (+13,6%, 473 milioni rispetto ai 440 mln 2019-20). Registrata inoltre un’importante crescita, pari a circa il 35%, della divisione oncologica grazie all’acquisizione di Agios ...

Ultime Notizie dalla rete : Farmaceutica Servier "Come un ritornello": Elio e le Storie Tese cantano la metafora musicale de L'ADERENZA TERAPEUTICA ...esempi del nostro continuo sforzo per contrastare e controllare l'impatto delle patologie cardiovascolari a livello del singolo paziente e della collettività." SERVIER È una società farmaceutica ...

Gruppo Servier, nuovo kit pronto soccorso per gruppi Retake Roma Dal 24 novembre i gruppi di quartiere di Retake Roma saranno ancora più protetti grazie al nuovo kit di pronto soccorso donato dal Gruppo Servier in Italia, azienda farmaceutica francese indipendente, governata da una fondazione no profit, con sede a Roma nel XIII Municipio.

Farmaceutica, Servier: 4,7 mld ricavi in 2020-21 (+4,3%), obiettivo 6,5 mld in 2025 Adnkronos Farmaceutica, Servier: 4,7 mld ricavi in 2020-21 (+4,3%), obiettivo 6,5 mld in 2025 Servier, gruppo farmaceutico indipendente globale, ha annunciato i suoi risultati per l’anno finanziario 2020-21. Il gruppo ha registrato a livello globale ricavi consolidati per 4,725 miliardi di eur ...

È una società farmaceutica francese indipendente, governata da una fondazione no profit, con sede a Roma nel XIII Municipio.