Advertising

fisco24_info : Farmaceutica: Giorgetti, Italia sarà riferimento europeo: L'obiettivo del programma Ipcei 'è l'autonomia industrial… - BasicLifeSupp : Farmaceutica. Giorgetti: “La nostra industria può essere riferimento in Europa”. Pubblicato avviso IPCEI per le imp… - _meribarbi : RT @MISE_GOV: #IPCEIsalute Le imprese possono manifestare il proprio interesse da oggi fino al #28febbraio proponendo un progetto d’invest… - CMezzanego : RT @MISE_GOV: #IPCEIsalute Le imprese possono manifestare il proprio interesse da oggi fino al #28febbraio proponendo un progetto d’invest… - AbruzzoBandi : RT @MISE_GOV: #IPCEIsalute Le imprese possono manifestare il proprio interesse da oggi fino al #28febbraio proponendo un progetto d’invest… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaceutica Giorgetti

Agenzia ANSA

"L'industriaitaliana si candida a essere punto di riferimento a livello europeo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, circa l'Importante progetto di interesse ...Finanziamenti in deroga alle norme su aiuti di Stato . 'L'industriaitaliana si candida a essere punto di riferimento a livello europeo. Dall'inizio del ... Giancarlo, a proposito ...(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "L'industria farmaceutica italiana si candida a essere punto di riferimento a livello europeo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, circa l'I ...Finanziamenti in deroga alle norme su aiuti di Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - 'L'industria farmaceutica italiana si candida a essere punto di riferimento a livello europeo. Dall ...