Ex vincitore di Sanremo dice addio alla musica: il suo nuovo lavoro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex vincitore di Sanremo ha dato un annuncio che ha spiazzato tutti: si troverà un nuovo lavoro entro la fine del 2022. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue motivazioni per questo nuovo inizio. A fine 2020, Valerio Scanu ha pubblicato il suo ultimo album, Canto di Natale. Il lancio del primo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’exdiha dato un annuncio che ha spiazzato tutti: si troverà unentro la fine del 2022. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue motivazioni per questoinizio. A fine 2020, Valerio Scanu ha pubblicato il suo ultimo album, Canto di Natale. Il lancio del primo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

PEPPE37569216 : La corsa al #Quirinale22 mi sembra simile alle toto-nomine di #Sanremo. Di solito si dice che, al favorito per la v… - holdfastboy : Cesare Cremonini non doveva essere invitato a Sanremo come ospite ma come concorrente, e vincitore. - MartiTomlinson_ : RT @ollycaly: rudy zerbi,grande critico musicale,cantante da milioni di stream e 14 dischi di platino,candidato ai grammy,vincitore di sanr… - mattiEcri_fp : RT @ollycaly: rudy zerbi,grande critico musicale,cantante da milioni di stream e 14 dischi di platino,candidato ai grammy,vincitore di sanr… - bebboamoroso : @EGinori Stanno scaldando i motori, decidere il Presidente della Repubblica e il Vincitore di Sanremo....da Politol… -

Ultime Notizie dalla rete : vincitore Sanremo Sanremo 2022: Fiorello ci sarà ma in questo modo Amadeus è di nuovo il conduttore di Sanremo : il palcoscenico dell'Ariston si aprirà il primo febbraio mentre il 5 verrà decretato il nuovo vincitore. Tra i tanti artisti che gareggeranno troviamo ...

Valerio Scanu cambia lavoro: 'Tra sei mesi mi laureo a Roma' Una morte che ha segnato l'esistenza del vincitore del Festival di Sanremo 2010, che nell'ultimo periodo è stato più volte ospite dell'amica Eleonora Daniele a Storie Italiane. La pandemia ha ...

Sanremo 2022, chi sarà il vincitore? I pronostici italiani.it Laura Pausini super ospiti di Sanremo 2022 Oltre ai Maneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini nella lista dei super ospiti si aggiunge anche la nota cantante italiana ...

Laura Pausini super ospite di Sanremo 2022 Oltre ai Maneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini nella lista dei super ospiti si aggiunge anche la nota cantante italiana ...

Amadeus è di nuovo il conduttore di: il palcoscenico dell'Ariston si aprirà il primo febbraio mentre il 5 verrà decretato il nuovo. Tra i tanti artisti che gareggeranno troviamo ...Una morte che ha segnato l'esistenza deldel Festival di2010, che nell'ultimo periodo è stato più volte ospite dell'amica Eleonora Daniele a Storie Italiane. La pandemia ha ...Oltre ai Maneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini nella lista dei super ospiti si aggiunge anche la nota cantante italiana ...Oltre ai Maneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini nella lista dei super ospiti si aggiunge anche la nota cantante italiana ...