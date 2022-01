Everton, si guarda in Italia per il nuovo allenatore: i nomi al vaglio del club inglese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La stagione dell’Everton è sempre più deludente, la classifica in Premier League è veramente preoccupante. In 19 partite ha conquistato appena 19 punti ed il serio rischio è quello della retrocessione. La squadra sembra competitiva dal punto di vista tecnico, in stagione ha però vinto appena 5 volte. La decisione, inevitabile, è stata quella di esonerare Rafa Benitez. L’ex Napoli non è il responsabile numero uno, ma in questi casi a pagare è sempre l’allenatore. L’Everton si è messo alla ricerca di un sostituto all’altezza e guarda con attenzione l’Italia. Il sogno è José Mourinho, lo Special One non ha però intenzione di lasciare la Roma. Si sta valutando anche il nome di Gennaro Gattuso, il tecnico Italiano può rimettersi in gioco dopo la delusione con la Fiorentina. Al ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La stagione dell’è sempre più deludente, la classifica in Premier League è veramente preoccupante. In 19 partite ha conquistato appena 19 punti ed il serio rischio è quello della retrocessione. La squadra sembra competitiva dal punto di vista tecnico, in stagione ha però vinto appena 5 volte. La decisione, inevitabile, è stata quella di esonerare Rafa Benitez. L’ex Napoli non è il responsabile numero uno, ma in questi casi a pagare è sempre l’. L’si è messo alla ricerca di un sostituto all’altezza econ attenzione l’. Il sogno è José Mourinho, lo Special One non ha però intenzione di lasciare la Roma. Si sta valutando anche il nome di Gennaro Gattuso, il tecnicono può rimettersi in gioco dopo la delusione con la Fiorentina. Al ...

Advertising

CalcioWeb : L'#Everton alla ricerca del nuovo allenatore: il club inglese valuta due soluzioni in Italia, una rappresenta solo… - Martino1494 : @fcin1908it Ma che strano, guarda a caso, non sta facendo bene al Chelsea. Non è una sorpresa, solo quando giocava… - ErnestoTufano : @FBiasin Grazie al piffero! Ha allenato tutte le migliori e più ricche squadre del momento nei vari campionati!! In… -