Eva Henger si allena in acqua | se zoomi la foto si vede questo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sembra mai invecchiare la bellezza di Evache ancora oggi fa impazzire chiunque la guardi conmozzafiato. Si sa che la bellezza spesso tende a svanire nel corso degli anni, ma certi donne riescono sempre e comunque a rimanere incantevoli e a non sfiorire mai. Uno di questi casi è certamente l’ungherese Eva, donna che da oltre trent’anni è nei sogni più reconditi degli italiani e non solo per la sua avvenenza e la sua sensualità. Iniziò a far parlare di sé quando era giovanissima e dalla Gyor inziò a studiare Conservatorio dando l’impressione di essere anche particolarmente portata per lo studio del pianoforte, ma la sua grande passione è sempre stato il cinema il ruolo di attrice. Taylor Mega come mamma l’ha fatta: il seno le sfugge dalle mani () La sua bellezza è tale che nel 1989 viene ...