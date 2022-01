Europeo 2023 pallavolo maschile | Roma candidata a ospitare la partita inaugurale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gen. (Adnkronos) - Si è svolto ieri nella sede federale di via Vitorchiano un incontro tra il presidente Giuseppe Manfredi e l'Assessore allo Sport del Comune diAlessandro Onorato. Il tema principale dell'incontro, al quale hanno preso parte anche i vice presidenti Luciano Cecchi e Adriano Bilato, il segretario generale Alberto Rabiti e i presidenti del CR Lazio e CTAndrea Burlandi e Claudio Martinelli, è stato la candidatura dicome città ospitante delladel Campionato. L'Assessore Onorato, a nome suo e del sindaco Roberto Gualtieri, ha consegnato la lettera con la quale alla Fipav il pieno appoggio dell'amministrazione capitolina per riportare a...

... è stato la candidatura di Roma come città ospitante della partita inaugurale del Campionato Europeo Maschile 2023. L'Assessore Onorato, a nome suo e del sindaco Roberto Gualtieri, ha consegnato la lettera con la quale alla Fipav il pieno appoggio dell'amministrazione capitolina per riportare a Roma la partita inaugurale del Campionato Europeo Maschile 2023.

Si è svolto ieri nella sede federale di via Vitorchiano un incontro tra il presidente Giuseppe Manfredi e l'Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato. Il tema principale dell'incontro, al quale hanno preso parte anche i vice presidenti Luciano Cecchi e Adriano Bilato, il segretario generale Alberto Rabiti e i presidenti del CR Lazio e CT Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, è stato la candidatura di Roma come città ospitante della partita inaugurale del Campionato Europeo Maschile 2023.