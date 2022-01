“Ero in guerra ma non lo sapevo” al cinema con Francesco Montanari e Laura Chiatti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Ero in guerra ma non lo sapevo” è il film in arrivo al cinema con Francesco Montanari e Laura Chiatti. Il dramma di cronaca nera della famiglia Torregiani, il contesto sociale e politico della Milano degli anni ’70: la trama ripercorre gli ultimi giorni dell’orefice che fu vittima di un agguato da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou Marco Bocci debutta come regista “America Latina”, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “È stata la mano di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA – “Ero inma non lo” è il film in arrivo alcon. Il dramma di cronaca nera della famiglia Torregiani, il contesto sociale e politico della Milano degli anni ’70: la trama ripercorre gli ultimi giorni dell’orefice che fu vittima di un agguato da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou Marco Bocci debutta come regista “America Latina”, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “È stata la mano di ...

'Ero in guerra ma non lo sapevo' al cinema con Francesco Montanari e Laura Chiatti ROMA - Il dramma di cronaca nera della famiglia Torregiani, il contesto sociale e politico della Milano degli anni '70: 'Ero in guerra ma non lo sapevo' ripercorre gli ultimi giorni dell'orefice che fu vittima di un agguato da parte dei Pac, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti. Il film ha la regia di Fabio ...

